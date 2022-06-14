瑞薩電子投資義大利Arduino 藉以推廣自家產品

日本 MCU 大廠瑞薩電子周二 (14 日) 宣布，已向業餘用開發板大廠、義大利 Arduino 出資 1,000 萬美元 (約新台幣 3 億元)。Arduino 提供簡易的微控制器和開發板，除了受到業餘人士愛用、也普遍用在教育用途，瑞薩期望能藉此推廣自家產品。

Arduino 是一款開放原始碼的單晶片微控制器 (MCU)，搭載 ATmel 的 AVR 單晶片，採用基於開放原始碼的軟硬體平台，建構於簡易 I/O 介面板，具有使用類似 Java、C 語言的 Processing / Wiring 開發環境。

Arduino 普遍受到業餘人士和程式初學者愛用，另外在教育現場也常可看到 Arduino 的蹤影。Arduino 在全球的開發者和用戶超過 3,000 萬人，和英國 Raspberry PI 勢均力敵。

目前 Arduino 為擴大商用和專業市場，正推動總額 3,200 萬美元的集資作業；除了瑞薩之外，德國博世 (BOSCH) 和英國安謀 (ARM) 等公司也有參與。

瑞薩投資 Arduino 這項決定，不僅可讓自家生產的微控制器等產品搭載在 Arduino 的開發板上，還可增加開發者於早期階段就接觸到瑞薩產品的機會。

另外，瑞薩的執行董事 Chris Allexandre，也預定出任 Arduino 的董事職務。