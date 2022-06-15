三星李在鎔會晤荷蘭首相 談半導體合作並確保EUV供應

三星集團副會長李在鎔周三 (15 日) 與荷蘭首相 Mark Rutte 會面，就擴大半導體產業合作進行談話，並確保極紫外光設備 (EUV) 的穩定供應。

三星表示，為了解決全球半導體供應鏈問題、強化晶圓代工能力，雙方針對全面性戰略合作展開討論，Rutte 也對資訊和通訊技術 (ICT)、e-health 等創新領域表現濃厚興趣，且非常熱衷於強化與三星的合作關係。

據韓媒 Pulse 報導，李在鎔還特別要求 Rutte 幫助三星取得荷蘭半導體設備商 ASML(ASML-US) 的 EUV 機台。

這是繼 2016 年 9 月荷蘭總理赴南韓首爾拜訪三星電子以來，雙方首次舉行面對面會談。李在鎔上周開始為期近兩周的歐洲行，分別前往荷蘭、德國與法國，預計本周六返回南韓。

為了和台積電 (2330-TW)(TSM-US) 競爭，確保先進半導體設備供應對三星來說非常重要，目前三星正在美國德州與南韓平澤市建設晶圓新廠，但受制於廣泛的零件與設備短缺，該公司正積極確保新廠的 EUV 供應來源。

外界普遍預期，李在鎔本次歐洲行也將訪問總部位於荷蘭 Veldhoven 的 ASML，該公司是三星最大的晶片製造合作夥伴之一，也是三星唯一的 EUV 設備供應商。