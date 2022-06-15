軟銀傳調整安謀上市計畫 倫敦、紐約雙掛牌

知情人士透露，軟銀集團（SoftBank）計劃讓旗下晶片設計公司安謀（Arm）部分股票在倫敦證交所上市，但也會赴美掛牌，改變原先只前往美國市場籌資的計畫。

彭博報導，消息人士表示，軟銀正在調整安謀的首次公開發行股票（IPO）計畫，在規劃上市的股票中，多數股權仍可能在美國證交所上市，目前軟銀仍未敲定售股的規模和時間表，調整計畫仍可能改變。

在 2016 年被軟銀收購的安謀，總部位於英國劍橋，曾是英國最重要的科技公司之一，目前主要營運也仍在英國。如果安謀只赴美掛牌上市，對英國的政府和資金市場而言，將是一大打擊。

英國科技暨數位經濟大臣 Chris Philp 本周稍早曾表示，正與軟銀協商，確保安謀會在英國上市。另據上月倫敦金融時報報導，英國首相強生已致函軟銀高層，希望安謀能改在倫敦證交所上市。

軟銀創辦人孫正義曾表示，計劃明年 3 月底會計年度結束前，出售部分安謀股權。但他上月也曾說，若市況不佳，安謀可能延後上市。

今年來半導體類股走低，導致安謀上市計畫面臨更多變數。投資人大賣晶片類股，擔心隨著需求減緩、更多產能上線，最終晶片會供應過剩。

軟銀希望安謀的估值至少達到 600 億美元，比原本計劃賣給繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 所取得的估值還高。由於監管機關反對，輝達收購安謀一案告吹。

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