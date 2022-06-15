麥肯錫：2030年全球元宇宙相關支出估達5兆美元

隨著元宇宙技術應用與投資成為關注焦點，諮詢公司麥肯錫 (McKinsey) 的研究報告預估，包含企業和消費者在內，全球元宇宙相關支出可望在 2030 年達到 5 兆美元。

麥肯錫表示，電商將占元宇宙支出總額的 2 兆至 2.6 兆美元，虛擬廣告業務將占 1440 億至 2060 億美元。相較之下，去年與人工智慧 (AI) 相關的支出總額僅 930 億美元。

研究顯示，79% 的受訪者已有過在元宇宙的購買經驗，其中 47% 的人是購買遊戲中的商品，37% 的人購買虛擬化妝品，33% 的人購買虛擬平台提供的商品。

麥肯錫研究人員表示，各大品牌迄今在虛擬世界進行的實驗，已描繪出在元宇宙世界中的行銷和廣告模式。該公司高級合夥人 Eric Hazan 認為，這些與眾不同的行銷技巧更類似電玩、電影和電視劇。

另外，研究顯示，95% 的企業高層認為元宇宙將在未來五到十年對產業帶來正面影響，25% 的高層預期，元宇宙將在五年內帶動獲利增長 15%，但仍有 31% 的高層對元宇宙的投資報酬率持懷疑態度。

Forrester Research 副總裁兼研究總監 Mike Proulx 表示，考慮到大眾廣泛採納還需要時間，品牌應降低對元宇宙的期望和投資，他認為關鍵在於說服大眾，這種技術該如何為他們的日常生活帶來輔助，在此之前，沈浸式媒體的用戶族群仍屬於利基市場。

上述研究是基於對 11 個國家 / 地區 3104 名消費者的調查，以及對 15 個產業和 10 個國家的 448 名企業高階主管進行的調查結果。