日本4月核心機械訂單月增10.8% 大幅超越市場預測

日本 4 月核心機械訂單月增 10.8% 至 9630 億日圓，連續 2 個月成長，並寫下 2020 年 10 月 (月增 11.2%) 以來的最高增幅。

日本內閣府周三 (15 日) 公布，4 月不含船舶、電力的核心機械訂單較前月增加 10.8%，大幅優於 Nikkei QUICK 所整理的市場預測中數月減 1.5%。

日本政府 3 月底解除和 COVID-19 防疫相關的「防止蔓延等重點措施」，有望帶動需求、企業投資回溫。今年 1、2 月 Omicron 變種病毒株引發的疫情在日本達行高峰，核心機械訂單曾連續 2 個月出現負成長，之後開始回升。

報告顯示，4 月製造業月增 10.3%，連續 2 個月出現正成長。電氣機械月增 13.4%，遠優於前月的月減 13.6% 。另由於 5G 普及等因素，使得數據流量大增，半導體製造設備的需求量增加。汽車和資通用途的機械訂單表現也同樣暢旺。

非製造業月增 8.9%，連續 2 個月成長。其中，運輸 / 郵務業因鐵路車輛的需求月增 22.9%，延續前月份 (月增 42.3%) 的高成長率。另外金融 / 保險業也同樣暢旺。

日本內閣府表示，從 4 月份的機械訂單「觀察到回溫跡象」，對景氣基調語氣有所上修。

在中國清零政策、俄羅斯侵烏的影響之下，原材料價格飆漲等對景氣帶來巨大風險。日本農林中金總合研究所理事研究員南武志表示，主要國家地區的央行都在加速推動金融正常化，有可能帶來景氣放緩的風險，前景仍然很不明朗。