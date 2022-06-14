美CDC：接種莫德納疫苗心肌炎風險恐高於BNT

美國疾病管制預防中心（CDC）周二（14 日）援引近期數據顯示，相較於輝瑞 BNT 的新冠疫苗，莫德納的疫苗再某個年齡層中可能有較高機率引起心臟發炎風險。

CDC 表示，施打 mRNA 技術研發的疫苗後，出現的心肌炎（myocarditis）和心包膜炎（pericarditis）風險，在美國所有疫苗安全監測系統顯示的資訊並不一致。

在 CDC 研究資料出爐之際，正值美國食品藥物管理局（FDA）顧問開會討論是否批准 6-17 歲兒童接種莫德納疫苗。

根據疫苗安全資料庫連結（Vaccine Safety Datalink）系統的數據，在接種第二劑莫德納疫苗後，18 到 39 歲男性的心肌炎發生率為每百萬劑 97.3 例，而輝瑞 / BioNTech 疫苗則是每百萬劑中有 81.7 例。

不過，美國疾管署表示，現有訊息表明，大多數在接種 mRNA 疫苗後，罹患心肌炎的人，將會隨著時間推移而康復。

根據「疫苗安全資料庫連結」（Vaccine Safety Datalink）系統的數據，18 至 39 歲男性在打完第二劑莫德納疫苗後，心臟發炎的發生率為每 100 萬劑 97.3 例，而輝瑞 BNT 疫苗則為每 100 萬劑 81.7 例。

CDC 表示，目前有資訊表明，打完 mRNA 疫苗後出現心肌炎的人，大多數會隨著時間過推移康復。

截稿前，莫德納 (MRNA-US) 早盤股價並未受到消息影響，上漲 2.21%，每股暫報 119.72 美元；輝瑞 (PFE-US) 略漲 0.16%，每股暫報 48 美元、BioNTech(BNTX-US)上漲 2.17%，每股暫報 136.52 美元。