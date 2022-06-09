經長與法國參議員小組會面 強化台法雙邊貿易合作

法國參議院友台小組副主席葛里歐 (Joël Guerriau) 等 6 人近日訪台，經濟部今 (9) 日表示，部長王美花已與法國參議院友台小組會面，雙方就交通運具、數位經濟、淨零碳排、離岸風電、電動車等議題交換意見，可望進一步深化台法雙邊經貿合作。

王美花表示，台法經貿產業交流密切，雙方透過台法經貿對話會議、台法工業合作會議等進行對話已有相當成果，有助深化雙方經貿合作助益，觀察近年產業趨勢發展，認為淨零排放、開發再生能源都已是全球趨勢，台法也可在浮動式離岸風電、電動車及減碳等領域加強合作。

法國參議員海路鐸 (Ludovic Haye) 指出，在新冠肺炎爆發後，全球皆意識到經濟產業自主的重要性，期盼台法共組經濟產業自主韌性，對此王美花回應，台灣廠商擅於製造，是高階晶片主要製造、供應國之一，但設備材料也須仰賴歐洲、日本供應，像是我商製造時所需高純度氣體就是法商在台所產，也是雙方合作的最佳案例之一。

為提升台法經貿關係，參議員艾伯雷 (Vincent Eblé) 也提出加強台法在數位經濟領域的合作，王美花認為，發展數位經濟須具備相當的技術，更需重視安全性，同時也需盟國支持，台法同屬民主盟國，將可望是數位經濟合作的最佳夥伴。