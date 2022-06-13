桃機實地模擬演練 6/15起恢復旅客轉機、開放親友接送

台灣入境檢疫 3+4 新制將於 15 日正式上路，每周限額 2.5 萬人次，同時恢復旅客轉機及開放親友接送。桃園機場公司今 (13) 日表示，已設置親友等候區並規畫乘車動線，總經理但昭璧表示，鬆綁後對於入境疏運將有很大幫助，可直接縮短旅客於機場耗費的時間，使機場服務品質獲得改善。

指揮中心拍板，6 月 15 日起恢復旅客轉機及開放親友接送政策。桃機公司今天上午先邀集航空公司及免稅店業者召開實地演練會前會，並於下午針對旅客下機、安檢、候機、供餐購物及親友接送等關鍵流程進行模擬演練，確保政策上路後流程一切順暢。

桃機公司指出，依據規劃，轉機 (過境) 旅客下機後將立即與入境旅客進行分流，由航空公司引導至通過轉機安檢，再帶往出境層之指定區域 (專屬候機室或貴賓室) 等候，因應旅客購買免稅商品及飲食需求，免稅店業者以 QR Code 提供旅客於 App 平台選購後，再由專人配送至指定候機室或貴賓室。

為落實防疫及清消作業，轉機 (過境) 旅客須強制配戴口罩及進行手部清消及體溫量測，轉機等候期間需全程將識別貼紙貼於明顯處，桃機公司也將持續依三級警戒標準執行環境清消。

桃機公司表示，入境旅客於完成深喉唾液篩檢後，可選擇搭乘防疫車隊或親友接送方式前往檢疫地點。機場公司已針對親友接送完成旅客乘車動線規劃及設置親友等候區，第一航廈入境路緣 11-15 號及第二航廈入境路緣 31-33 號。

桃機公司呼籲，前來接機的親友要遵守相關交通規定，除接送外，不可臨停於接送區，違者將通知航警局開罰。

桃機今年 1-5 月旅運量為 53 萬 4734 人，相較去年同期成長 37.5%，在開放親友接送後，將可有效緩解對於防疫車隊的需求，加快疏運速度，提供更人性化的服務。