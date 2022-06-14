〈台股盤前〉今恐失守萬六大關 回測前低15616點支撐

由於美國通膨超預期，引發市場對聯準會加速升息與經濟衰退的疑慮，美股四大指數周一再度暴跌，其中，費半重挫 5.61%，創下一年半新低，台股今 (14) 日開盤恐直接失守萬六大關，並回測前低 15616 點支撐。

美股四大指數跌幅至少 2% 以上，道瓊下跌 876 點或 2.79%，那斯達克重挫逾 4.68%，標普下殺 3.88%，費半崩跌 5.61%，台指期夜盤也慘摔 1.39% 或 223 點。

展望台股後市，由於美國 CPI 數值高於市場預期，市場預期，聯準會恐加速升息，並在台灣週四凌晨釋出最新利率決策，預期在此之前台股恐難有表現，呈現震盪保守格局。

市場消息方面，由於個人電腦 (PC) 市場需求慘澹，顯卡庫存急速飆高，輝達 (NVDA-US) 新一代顯卡 RTX 40 系列新品原預定 8 月發布，將延後到 9 月甚至以後，部分規格更要到 11 月才問世，也成為景氣警訊。

另外，由於疫情影響層面不斷擴大，馬來西亞大鬧缺工，更傳出當地業者回絕客戶訂單，市場認為，馬國不僅是國際 IDM 在東南亞的重要據點，也是全球功率半導體的生產重鎮，在當地業者應接不暇下，台 MOSFET 廠轉單潮可望再延續。

泰國積極成為東南亞電動車製造中心，該國投資促進委員會 (BOI) 周一宣布，批准鴻海與泰國國家石油集團 (PTT) 合資成立一家價值 361 億泰銖 (約 10.4 億美元) 電動車公司，並祭出一系列電池供應鏈補貼。