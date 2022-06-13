台股陷萬六保衛戰 官股券商單日斥資90億元進場穩盤

通膨疑慮重擊美股，台股今 (13) 日也跟著跳水，終場大跌 389 點，摜破月線回測萬六支撐，官股券商今天也砸了約 92 億元買超，鎖定遭外資調節的台積電 (2330-TW) 與金控股，透過低階買進，避免跌幅擴大。

美國消費者物價指數 (CPI) 持續攀升，站上 40 年來新高，通膨壓力壓抑美股多頭氣勢，四大指數同步大跌，台股今天開低走低，盤中跌幅一度擴大至 400 點，電金傳三大族群無一倖免，權值股淪為外資調節目標。

台股陷入五窮六絕淡季，在聯準會鷹派緊縮、通膨壓力超乎市場預期的壓力下，指數一路震盪下修，美股 10 日大跌後，外資今天無情大砍 480 億元，因應外資賣壓，官股券商就也進場低接買超試圖穩盤，避免跌幅擴大，終場守住萬六關卡。

攤開外資今天調節的標的主要以電子權值股、金融股為主，包括聯電 (2303-TW)、台積電、新光金 (2888-TW)、中信金 (2891-TW)、元大金 (2885-TW) 與玉山金 (2884-TW) 等；而官股券商則趁勢進場低接台積電、聯電、國泰金 (2882-TW)、開發金 (2883-TW) 等個股。

PGIM 保德信金滿意基金經理人賴正鴻表示，美國 CPI 數據超乎市場預期，導致市場對聯準會加速升息的預期心理發酵，加上我央行理監事會議本週也將登場，市場大多認為央行利率可能「連二升」，升息幅度可能在半碼至 1 碼之間，預期在國內外兩大重要會議之前，指數較難有明顯的表現。

賴正鴻認為，台股指數底部反彈格局確立，但市場態度保守觀望，成交量能不振，研判季線上方賣壓仍大，本週台股仍將呈現震盪走勢。

至於基本面部分，台灣經濟也相當強勁，根據最新公布台灣 5 月出口數據，規模達 420.8 億美元，不僅年增幅 12.5%，更創下歷年最強 5 月紀錄，雖然中國封城干擾部分出貨動能，但新科技應用加上油價位處高檔，因此成功締造連 23 紅紀錄，此外，工研院預估今年製造業產值將成長 6.04%，基本面仍偏強勁。