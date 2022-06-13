博晟自體軟骨修補醫材擴大海外布局 進軍中國、東南亞市場

高階骨科醫材廠博晟生醫 (6733-TW) 擴大海外市場布局，總經理陳德禮表示，已與穎奕生技完成一次性自體軟骨修補系統愛膝康 (RevoCart) 經銷合約，正式進軍中國，今年並將陸續向東南亞各國提出認證申請。

陳德禮指出，與穎奕生技簽訂愛膝康經銷合約，將在海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區進行銷售，由於樂城醫療旅遊先行區有一系列醫療特殊政策，包括特許醫療、特許研究、特許經營、特許國際醫療交流等，帶動該地區去年全年接待醫療旅遊人數 12.73 萬人次，年增逾 9 成。

博晟看準樂城醫療旅遊先行區的醫療優勢，預期愛膝康在當地啟動銷售後，除了有望增加產品營收貢獻外，並可同步取得當地醫療數據，加快中國取證進度。

除了中國市場，博晟也規劃今年會陸續向越南、新加坡、印尼、泰國、菲律賓及柬埔寨等國，提出愛膝康的認證申請。

陳德禮表示，愛膝康具有不需體外培植與僅開刀一次兩大優勢，能有效使關節軟骨再生，改善症狀、降低重複手術的痛苦，僅需一小時即可完成軟硬骨修復手術，目前已導入國內 23 家醫療院，並有多家醫院正在申請中。

其他產品布局方面，博晟合併韶宇醫學所研發的脂肪前驅細胞平台的脂肪前驅細胞富集器 (ATC) 醫材，優先瞄準退化性關節炎的醫療應用，預計今年第三季取證、最快 2023 年初上市，未來可延伸到骨骼、肌肉、韌帶、軟骨等發炎及組織損傷修復等。

博晟另一項高階骨再生產品、骨生長因子 OIF，已由日本合作夥伴完成骨不癒合二期臨床試驗， 正準備三期臨床試驗及洽談商業合作。