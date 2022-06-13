台股下半年有望受惠國內外解封 看好四大領域布局

台股今 (13) 日終場大跌 389.14 點，收 16070.98 點，一舉摜破月線；但是展望下半年行情，法人不悲觀，認為台股有望受惠國內外解封，反彈可期，看好半導體及電動車等四大領域。

中國封城政策解除後，台股觸底反彈，後因公布的美國五月通膨數據不如預期，拖累台股回跌。但統一投信表示，下半年在國內外解封的刺激下，台灣經濟成長有望逐季上升，加上台股評價便宜，使股市表現可期。但受到聯準會政策不確定性影響，預期第三季台股仍將呈現區間震盪。

統一投信指出，雖然主計處於 5 月下修台灣今年經濟成長率至 3.9%，但第三季及第四季的經濟成長年增率預測仍都在 5％以上，經濟成長動能優於上半年。另外，目前台股本益比也位於相對低點，根據彭博數據，6 月 10 日加權指數彭博預估獲利本益比為 11.38 倍，創下近十年新低；電子指數彭博預估獲利本益比為 13.75 倍，也低於近十年平均 15.45 倍。評價便宜，且 下半年將迎來消費旺季，使具備成長潛力的產業投資價值大幅上升。

對於第三季的投資布局，統一投信看好四大產業的表現，包括半導體、電動車、低軌衛星、綠能與儲電。

中信臺灣智慧 50 ETF 經理人張圭慧也表示，台股短期恐受美股影響陷入震盪，但基本面中性偏多，依舊穩健，即使金融市場出現趨緩疑慮，HPC、車用等終端需求強勁仍將使半導體產能持續滿載，且在多數半導體類股財報營收數字佳、上調今年股利等消息激勵下，前期跌深的半導體類股後市看好，有望受惠於長線題材發酵。

不過，由於通膨仍有變數，聯準會貨幣政策存在不確定性，使台股第三季將維持區間震盪格局。統一投信建議，市場震盪之際，投資人善加利用定期定額及加碼扣方式，分批進場佈局，同時達到分散風險及拉高長期報酬率效果。