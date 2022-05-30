加速加密貨幣應用 美匯款龍頭速匯金將推穩定幣換匯

美國最大國際匯款商速匯金 (MGI-US) 計劃將業務拓展至加密貨幣，宣布將與 Stellar 區塊鏈合作，推出穩定幣 USDC 轉帳，以及法定貨幣換匯的服務。

速匯金執行長 Alex Holmes 表示，目前加密貨幣、法定貨幣並不是真正互通、相容，速匯金正致力於成為從加密、法定貨幣世界的橋樑。

Holmes 表示，一旦新服務全面推出，Stellar 區塊鏈上數位錢包用戶將能轉換 USDC 穩定幣，並透過速匯金換匯。

速匯金表示，加密貨幣匯款在新興市場越來越受歡迎，加上與現貨美元掛鉤的穩定幣逐漸受到更嚴格的審查。

不過，本月泰達幣 (USDT) 崩跌使市場對穩定幣抱持隱憂，全球最大的穩定幣 USDT 本月中旬一度失去與美元資產脫鉤，引發 USDT 暴跌，監管機構也開始對 USDT 儲備提出質疑。

Circle 策略長 Dante Disparte 認為，與泰達幣相比，USDC 不太可能發生脫鉤現象，因為該貨幣儲備完全為現金、國債等安全流動資產，且 USDC 不會將美元儲備放貸。

Holmes 表示，儘管近期加密或幣經歷崩跌，但加密貨幣仍將存在於市場中，加速加密貨幣的採用、並將其帶入主流至關重要。

MoneyGram 與 Stellar 的新服務可望帶動新興市場加密貨幣的使用，世界銀行數據顯示，中低收入國家去年匯款規模提高至 5890 億美元，今年可望進一步成長，以薩爾瓦多為例，海外匯款佔該國 GDP 達 20% 以上，薩爾瓦多已將比特幣作為法定貨幣。