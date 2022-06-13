資誠：金融業發展面臨六大挑戰

根據資誠聯合會計師事務所最新發布的《2022 臺灣金融業企業領袖深度訪談專刊》，台灣金融業目前正面臨六大挑戰，包括：通膨與升息對金融市場的干擾、氣候風險與疫情衝擊、淨零碳排隊讓永續新秩序必須重新塑造、業內法規制度、數位科技與新舊經濟 M 型化發展。

本屆的訪談邀請 14 位台灣金融業企業領袖剖析最新國內外市場環境、全球金融趨勢發展與總體經濟變化，同時深入探討金控、銀行、證券、投信、電子支付、保險等個別領域即將面臨的挑戰。

資誠表示，市場在歷經疫情重創後，讓人們比過去更深刻地體認到極端氣候威脅、全球人口老化、貧富不均、政府系統壓力升高、勞動力極缺等迫切的挑戰，而這些挑戰將對個人、組織、政府和社會產生深遠的衝擊，甚至直接威脅後代子孫的生存機會。

資誠表示，金融業扮演全球資金、資訊、交易中介等的關鍵角色，也須面對更高規格的專業要求及監管力道，只要民眾行為與社會結構改變，金融業所面臨的挑戰必然更勝於其他產業。

資誠表示，被疫情、戰爭打斷的全球永續發展目標亟需重返軌道，而金融業必須主動承擔責任，才有機會化危機為轉機。

根據最新報告歸納結果，金融業成功的關鍵在於建立「新興風險治理」及「永續金融生態」，若能秉持「科技賦能的金融法遵」、「納入碳計算的綠色金融」、「決策納入議和的責任金融」、「納入人性考量的普惠金融」等策略，積極布局金融永續之路，即便當下市況仍劇烈波動且紛擾，仍可奠定邁向下一輪永續盛世的基礎。