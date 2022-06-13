CDMO訂單、產能提升 台康生全年營運看增

台康生 (6589-TW) 今 (13) 日表示，CDMO(委託開發製造服務)新客戶今年累計訂單金額，已達去年全年總金額的 6 成，加上第四季竹北廠動物細胞產能倍增、汐止廠歲修動線調整完成，整體營運可期。

據了解，台康生去年全年 CDMO 訂單簽約金額約 15 億元，依照藥品進度預計分 1-2 年認列營收，此外，新簽訂客戶前 4 個月訂單金額，已達去年全年簽約總金額的 60%。

法人看好，台康生訂單量已較去年增加，加上有望收取部分生物相似藥里程碑金，全年營收拚創高、獲利同步看增。

除了 CDMO 有所斬獲，台康生自行研發的乳癌生物相似藥 EG12014，去年底向美國 FDA 及歐盟 EMA 申請藥證審查，目前美國 FDA 依計畫時程進行 GMP 實地查核，待 FDA 查廠作業評估結束後，收到正式查核紙本公文後，將依相關規定公告。

依據查廠結果，台康生 EG12014 有望在今年底或明年初取得歐美銷售藥證，屆時將由台康負責生產產品，而台灣、中國、日本、南韓及俄羅斯以外的全球市場，則將由合作夥伴國際大藥廠 Sandoz 負責上市銷售，台康可依產品銷售額按合約所訂比例取得分潤權利金收入。

台康生表示，今年積極參與國際活動，除了參加全球規模最大的生醫展 BIO International Convention，也受邀瑞士信貸 Asia Healthcare Corporate Day，此外，外資法人近期持有台康比例也逐步攀升，截至上周約 5.21%，逼近今年高點的 5.28%。