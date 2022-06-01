MicroStrategy堅持持有比特幣 執行長：帳面損失40億美元影響不大

做為比特幣最主要的支持者之一，MicroStrategy 執行長 Michael Saylor 表示，帳面損失 40 億美元不是什麼要擔心的事，一時的低迷對長期願景沒有什麼影響。

MicroStrategy 專注於長期買進比特幣，而在比特幣價格本波由高點 68800 美元，跌至當前 3 萬美元左右，讓這家公司帳面損失達到 40 億美元。

對此，在「The Capital」會議期間，Saylor 將比特幣的價格，與科技股巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 等個股進行比較。他表示，亞馬遜在 2000 年代初期，曾經慘跌 80%，但貝佐斯 (Jeff Bezos) 不會在 2001 年將所持的個人持股提前賣出。

Saylor 稱，在虧損之前嘗試賣出，這是一種交易者的心態，用這種方式，無法成為下一個貝佐斯。

他表示，無論是貝佐斯、祖克伯 (Mark Zuckerberg)，或是馬斯克 (Elon Musk) 都不是經由這種模式達到成功，而是真正開發產品成為富豪。

Saylor 相信，一枚比特幣的價格遲早會達到數百萬美元，當前的低迷不會帶來什麼影響。

對於近期穩定幣 UST 的暴跌，他表示，MicroStrategy 不會持有這種穩定幣。他補充說，絕大多數人無法說出 UST、Circle 和 Tether 之間的區別，UST 的崩盤，有助於讓加密貨幣投資者了解所涉及的一些風險。

他認為，監管機構需要提供更多的明確性，投資銀行才可能大規模進入，屆時穩定幣就可能壯大。

在穩定幣之外，Saylor 認為，央行數位貨幣 (CBDC) 不會被廣泛採用，這會降低銀行的重要性。「人們不想要它，他們會認為這是對他們自由的侵犯。」