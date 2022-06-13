6/13盤前提醒：CPI飆、美股崩、外資賣 台股指數必然跟跌 6/16 Fed利率決議 操作策略提醒

CPI 飆，美股重挫，外資賣壓持續，也會拖累台股指數繼續打底，也維持中小型趨勢成長股守穩會先轉強向上看法不變

觀盤重點：

1. 6/10(五) 盤勢：美股重挫，指數開低震盪，終場下跌 161 點，收在 16,460 點，成交量僅 1,891.6 億元，價跌量縮，外資賣超 185.5 億元，投信賣超 10 億元，融資減少 5 億元，櫃買指數 + 0.2%，盤後解盤 https://youtu.be/mX-lqSHS2NY

2. 美股盤後：美 5 月 CPI 年增 8.6%，高於市場預期，創 1981 年來最高，美股指數重挫，Nasdaq -3.52%、費半 -3.6%、S&P500 -2.91%，台積電 ADR -2.39%，台指期貨盤後盤 - 214 點（大仁哥評：美股重挫，也會拖累台股開低測試支撐，指數繼續打底，市場關注台北時間 6/16 約凌晨 2 點的 Fed 利率決議，市場共識升息 2 碼，若符合預期將展開反彈）

(資料來源：XQ 全球贏家)

3. 上市櫃 5 月營收 3.48 兆元，月增 4%、年增 9%，創史上最佳，受惠中國解封，半導體、電動車、網通等需求暢旺，指標股：台積電 (2330-TW)、環球晶 (6488-TW)、漢磊 (3707-TW)、茂達 (6138-TW)、德微、貿聯 - KY 等，共 101 家創下歷史新高（大仁哥評：電子下半年仍有旺季，估 6 月淡季尾聲小拉貨、7 月進入旺季，出貨將明顯成長，這是近期指數以時間換取空間，底部震盪拖過利空的主要原因）

4. 重點族群：疫情指揮中心宣布 6/15 起放寬入境檢疫天數由 7 天改為 3+4，美國 CDC 6/12 起取消入境篩檢，疫苗普及、治療藥物流通、美國境內人口免疫比例高，全球趨於解封，觀光旅遊、航空雙雄趨勢成長（大仁哥評：看好旅行社、航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航(2610-TW) 受惠解封，趨勢成長）

5. 操作提醒：美 CPI 高於預期，美股連 2 日重挫，台股指數受影響較大，6/16 有美英日台同日召開的超級央行日，Fed 利率決議前，市場仍是保守觀望，只要 Fed 升息 2 碼，美股仍可望反彈，如同之前提醒，大小分開看，由於沒有洗清浮額，外資賣壓持續，指數只能以時間換取空間，等待利空鈍化和下半年旺季行情，內資主導的中小型成長股，拉回守穩後領先轉強，仍然看好：半導體、電動車、5G、網通，和受惠解封的航空等產業，操作策略為不追高，拉回守穩轉強買進，並保持資金彈性，震盪過程，分批承接為宜。

（本專欄作者為摩爾投顧陳昆仁分析師）

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