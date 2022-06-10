〈宏碁股東會〉小股東為股價抱屈 董座：對營運有信心將持續加碼持股

宏碁 (2353-TW) 今 (10) 日召開股東會，多位小股東為股價抱屈，對此，董事長陳俊聖表示，股價由市場機制決定，宏碁能做的就是將本業基本面做好、業外匯率控管，不要出現大虧損，也強調對公司營運有信心，自己會持續加碼持股。

觀察陳俊聖最近一次加碼持股是在今年 1 月，透過旗下木實投資再加碼宏碁持股 100 張，依當月平均價格推算，初估斥資逾 300 萬元，而回顧去年，陳俊聖也透過旗下木真投資、木實投資，全年共加碼約 1536 張持股，換算下來砸下逾 4400 萬元。

陳俊聖說，自己並非股市分析師，股價上上下下是由市場決定，宏碁除本業基本面做好、業外有紀律控管，不要出現大量損失，也希望在顧好個人電腦、顯示器本業之餘，持續尋找新生意。

不過有股東認為宏碁沒有專注本業發展，對此，陳俊聖強調，宏碁近年推展的多重事業引擎，都是從宏碁本業延伸出去，像是飲料事業主打電競能量飲，是從旗下電競事業延伸，統計今年 4 月來自非本業營收貢獻已達 20%，宏碁將持續致力發展高毛利產品事業，旗下「小虎隊」未來也不排除獨立運作、邁向 IPO。

陳俊聖補充，宏碁會持續不斷審視各事業發展，過去也把手機業務停掉，現階段旗下各事業體都已有獲利，僅有部分仍在投資階段的事業還有小虧損，但都是宏碁認為有發展前景的新方向。