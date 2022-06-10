鼎炫-KY受惠封控放緩 5月營收2.48億元創今年新高

鼎炫 - KY(8499-TW) 今 (10) 日公布 5 月營收，以 2.48 億元創今年以來新高，月增 1.86 倍，年增 15.33%，累計 2022 年前 5 月營收為 9.63 億元，年減 4.33%。鼎炫 - KY 表示，受惠中國各地逐步解封，旗下昆山地區隆揚電子、台衡精密等子公司 5 月初恢復正常生產。

鼎炫 - KY 主要衡器、EMI 材料生產基地在江蘇昆山，受防疫封城影響生產及物流，4 月營收僅 8668 萬元，5 月出現明顯回升。

鼎炫 - KY 表示，受惠中國各地逐步解封，旗下昆山地區隆揚電子、台衡精密等子公司 5 月初恢復正常復工生產，以及中國物流陸續恢復正常運作，集團亦積極透過加班生產，與客戶調配訂單出貨，隨著整體產能稼動率逐步回升，有效加速旗下 EMI 材料事業遞延訂單認列進度。

此外，衡器事業部分外銷代工訂單，隨上海近期解封加速訂單出貨，也帶動集團整體營運向上成長。

鼎炫 - KY 旗下 EMI 材料事業產品應用涵蓋 NB、平板、工業、醫療等領域，雖全球消費性電子產業受通膨升溫、俄烏戰事及中國疫情封控等影響，加劇今年銷量成長挑戰，但由於鼎炫 - KY 近年積極深化新材料開發與技術提升，增加 EMI 材料電磁干擾、絕緣及散熱產品性能，以及持續開發新應用領域及新客戶成效，除在既有 NB、平板領域成功帶動單一裝置材料使用滲透率提升，同時觀察美系主要客戶近期發表新款 NB 產品，也同步挹注 EMI 材料產品下單備貨需求，有望創造旗下 EMI 材料事業保持良好成長動能。

鼎炫旗下的隆揚電子，今年 4 月 21 日獲深圳證券交易所上市審議中心通過創業版上市申請，待後續證監會核准後即可完成註冊申請，如順利完成上市程序，將與臻鼎 - KY(4958-TW) 同列兩岸雙掛牌電子公司。

隆揚電子股本約人民幣 2 億元，鼎炫 - KY 持股 92.05%，依 IPO 時程推估，隆揚電子可望在今年第三季在深圳證券交易所掛牌上市。