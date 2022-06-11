疫情紅利消失 全球面板業現十年來最大規模減產 旺季不旺

全球面板業正經歷十年來最大規模減產，繼台灣和南韓面板廠減產後，6 月中國面板廠也開始減產，預估整個產業約減產 20%，凸顯疫情紅利消失，地緣衝突與通膨又抑制需求。

第一財經報導，群智咨詢（Sigmaintell）預估，第 2 季全球大尺寸液晶面板投片量較上季降 3.3%，第 3 季續降 7%，減產範圍涵蓋 5 代線至 10.5 代線。第 3 季是傳統旺季，但大尺寸應用旺季不旺。

群智咨詢總經理李亞琴說：「這是十年以來（2013 年之後），面板產業首次如此大規模和全世代線的減產，對面板價格下滑有平穩或減緩作用。」

此番面板廠減產不僅針對 TV 面板，還包括顯示器、平板、筆電的面板，大尺寸面板三大應用筆電、顯示器、電視的需求都降溫。

自去年 6 月以來，TV 面板價格到今年 6 月已下行 13 個月，IT 面板價格下行也有半年至三個季度。李亞琴說：「面板價格下行，對面板廠的盈利壓力是全方位的，TV 面板盈利壓力最大，主要尺寸 TV 面板價格都在現金成本以下，IT 面板價格也部分低於成本。」

台灣和南韓面板廠從第 2 季啟動減產，中國面板廠 6 月也開始積極減產。李亞琴預估，整個產業減產規模約 20%，第 3 季供需將緩和，面板價格降幅會逐步縮小，進而走穩。

Omdia 大中華區顯示面板 & 生產首席分析師吳榮兵也表示，面板廠 6 月都開始減產，減產幅度大概介於 15%-20%。

隨著面板廠減產，6、7 月面板價格有望在底部持平，但 7、8 月面板價格能否回升，仍需看最終需求走向。

奧維睿沃（AVCRevo）高級研究經理榮超平則表示，6 月面板廠集中減產，整體減產幅度達 16%。

榮超平並說：「如果今年第 3 季持續按照 6 月份的稼動率運行，有望帶動價格的反轉，但持續低稼動率對中國面板廠來說，營收壓力是比較大的；隨著面板價格跌至現金成本以下，面板廠現金流壓力愈來愈大，虧損加劇，面板行業洗牌將會再次上演。」