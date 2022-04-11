鼎炫-KY首季營收6.28億元 創歷年同期新高

專業 EMI 材料暨衡器廠鼎炫 - KY (8499-TW) 今 (11) 日公布營收，由於中國大陸防疫影響，3 月營收 1.88 億元，月減 8.41%，年減 5.59%，不過，首季營收 6.28 億元，年增 7.53%，仍是同期最佳。

鼎炫 - KY 主管指出，除 EMI 材料業務持續受惠美系主要客戶推動新品上市拉升備貨力道，帶動今年首季出貨表現站穩高水準，另外，近年集團持續強化衡器事業產品研發改良設計、自有品牌業務調整、擴大外銷代工訂單表現，去年下半年起衡器事業銷售動能穩步回升，挹注第一季 EMI 材料、衡器事業銷售皆分別繳出年增 3.12％、19.61％表現。

鼎炫 - KY 2021 年稅後純益 7.33 億元，創新高，年增 15.24%，每股純益達 14.14 元，擬配發每股 8 元現金股利。

鼎炫 - KY 的 EMI 材料目前需求仍旺，並規劃進一步推進到汽車用市場。

鼎炫 - KY 表示，集團仍戮力推動旗下兩大事業營運規模放大，奠定集團中長期業務良好發展，包括 EMI 材料事業採取深化新款材料技術研發，助力集團除穩固 NB、平板市場材料應用外，並創造開拓面板、車用等新應用領域訂單契機。

針對衡器事業方面，持續擴大歐、美地區衡器代工業務，及旗下 T-Scale 自有品牌規劃低、中、高階全系列衡器產品研發及完善產品線，在兩大事業重要策略執行推動下，有助創造集團未來整體營運表現向上。