鼎炫-KY去年獲利創新高EPS 14.14元 擬配發8元現金股利

專業 EMI 材料暨衡器廠鼎炫 - KY (8499-TW) 今 (25) 日公布最新財報，稅後純益 7.33 億元創新高，年增 15.24%，每股純益 14.14 元；董事會通過擬配發每股現金股利 8 元，以今天的收盤價計算，現金殖利率 6.2%。

鼎炫 - KY 今年 6 月 29 日召開的股東會中，將進行董監事全面改選。

鼎炫 - KY 2021 年營收 26.6 億元，創新高，毛利率為 52.1%，年減 3.95 個百分點，稅後純益 7.33 億元，創新高，年增 15.24%，每股純益達 14.14 元。

鼎炫 - KY 的 EMI 材料目前需求仍旺，並規劃進一步推進到汽車用市場。

鼎炫 - KY 表示，集團仍戮力推動旗下兩大事業營運規模放大，奠定集團中長期業務良好發展，包括 EMI 材料事業採取深化新款材料技術研發，助力集團除穩固 NB、平板市場材料應用外，並創造開拓面板、車用等新應用領域訂單契機；其次，針對衡器事業方面，持續擴大歐、美地區衡器代工業務，及旗下 T-Scale 自有品牌規劃低、中、高階全系列衡器產品研發及完善產品線，在兩大事業重要策略執行推動下，有助創造集團未來整體營運表現向上。