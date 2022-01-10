鼎炫去年12月、全年營收創新高 積極推進車用市場

專業 EMI 材料暨衡器廠鼎炫 (8499-TW) 今 (10) 日公布 2021 年 12 月營收，以 2.71 億元，改寫歷年單月新高，月增 19.4%，年增 25.39%，2021 年營收也以 26.6 億元創新高，年增 12.65%。鼎炫 - KY 的 EMI 材料目前需求仍旺，並將進一步推進到汽車用市場。

鼎炫 - KY 2021 年第四季營收為 7.22 億元，季減 1.35%，年增 5.34%。

鼎炫 - KY 表示，12 月營收創新高，旗下 EMI 材料事業持續受惠全球 NB、平板需求帶動，且集團也積極投入新款材料產品研發，滿足終端消費電子產品趨勢，加上先前 EMI 材料遞延訂單隨著主要客戶逐步加大拉貨力道，進一步放大 EMI 材料銷售量，

鼎炫 - KY 表示，集團仍戮力推動旗下兩大事業營運規模放大，奠定集團中長期業務良好發展，包括 EMI 材料事業採取深化新款材料技術研發，助力集團除穩固 NB、平板市場材料應用外，並創造開拓面板、車用等新應用領域訂單契機；其次，針對衡器事業方面，持續擴大歐、美地區衡器代工業務，及旗下 T-Scale 自有品牌規劃低、中、高階全系列衡器產品研發及完善產品線，在兩大事業重要策略執行推動下，有助創造集團未來整體營運表現向上。

鼎炫 - KY 2021 年前三季稅後純益 5.47 億元，年增 2.24%，每股純益 10.54 元。

鼎炫旗下隆揚電子已在去年 7 月，在中國大陸向中國大陸深圳交易所送件申請 A 股上市交易，隆揚電子股本約人民幣 2 億元，鼎炫 - KY 持股比例 92.05%。