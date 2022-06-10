通膨吃掉薪資漲幅 我前4月實質經常性薪資6年來首見衰退

主計總處今 (10) 日公布 4 月工業及服務業薪資統計結果，前 4 月全體受僱員工經常性薪資平均 44255 元，年增 2.72%，總薪資 64561 元，年增 2.99%；剔除物價因素後，實質經常性薪資僅 41605 元，年減 0.23%，是 6 年來同期首見衰退，顯然被物價高漲吃掉薪資漲幅，而實質總薪資 60695 元，也僅年增 0.04%。

就 4 月來看，全體受僱員工經常性薪資平均為 44353 元，月減 0.03%，年增 2.70%，獎金及加班費等非經常性薪資 7139 元，合計後總薪資為 51492 元，年增 2.66%；其中，部分工時員工經常性時薪 201 元，月增 1.01%，年增 3.08%。

就行業別經常性薪資變動觀察，因 4 月適逢清明假期，工作日數較少，營建工程業月減 0.90%；而受疫情衝擊，服務業部門中各行業多較上月衰退，又住宿及餐飲業受疫情影響月減 1.18% 相對多。

另外，前 4 月受僱員工人數平均為 815 萬 5000 人，年減 8000 人或 0.09%，其中，工業部門增加 0.12%，服務業部門則減少 0.25%，反映疫情的衝擊。

就行業別觀察，藝術娛樂及休閒服務業、批發及零售業分別年減 1 萬 1000 人、9000 人，醫療保健及社會工作服務業、製造業則分別增加 1 萬 1000 人、5000 人。