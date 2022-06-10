宅商機發威 富邦媒5月營收創單月第三高、網家創同期次高

由於近來國內疫情嚴峻，再度推升網購買氣，富邦媒 (8454-TW) 今 (10) 日公布 5 月合併營收衝上 86.26 億元，月增 12.78%，年增 6.12%，更創單月第三高紀錄，僅次過去 2 年的 11 月最旺月，而網家 (8044-TW) 也來到 39.08 億元，月增 14.57%，年減 3.15%，回升至 4 個月來高點，也是同期次高。

富邦媒表示，5 月 momo 網路購物業績年增 6.7%，營運占比約 95%，主要是受惠母親節熱絡商機，帶動專櫃保養品、按摩椅、運動器材等銷售，同時，與羅技、石頭科技、三星、白蘭氏等推出超級品牌日，品牌業績也大幅成長。

此外，隨著疫情升溫，防疫用品如酒精、殺菌燈和保健食品等皆持續熱賣。

網家則指出，旗下 PChome24h 購物 5 月防疫物資等即時消費需求急速高漲，保健營養食品今年以來銷售年增近 30%，消毒、清潔等小家電買氣維持高檔，尤其消毒槍和掃地機器熱賣。

同時，居家辦公上學帶動筆電、PC 及周邊配件的銷售持續暢旺，筆電 5 月銷售月增逾 40%。

進入 6 月後，迎來上半年網購界最大購物盛事 618 檔期，各大電商均積極為第二季做衝刺，富邦媒表示，momo 網路直播帶狀節目此次找來伊林模特兒經紀公司攜手合作，力拚透過模特兒、直播主、通告藝人和 YouTuber 等跨界的帶貨，增添業績動能。

而 PChome24h 購物則是規畫 22 周年慶活動，主打科技新生活、廚疫新常態、新家居美學、外出新 STYLE 四大分會場，並與多個品牌推獨家優惠，深耕品牌結盟策略，全面搶攻不同生活型態的購物需求。

此外，網家旗下 Pi 拍錢包導入慢點付新功能，自 4 月底上線至今，註冊用戶數突破 1.5 萬人，整體支付金額強勁成長逾 65%，網家期許，藉此開闢多元新客群。