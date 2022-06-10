〈陸港盤後〉中國央行可望擴大寬鬆 A股大漲 比亞迪再創新高

中國 A 股周五（10 日）收盤三大指數大漲，創業板指勁揚 2.25%，原因是最新數據顯示，通膨壓力溫和，央行可望擴大寬鬆，支撐經濟成長。比亞迪 (002594-CN) 股價則再創新高，市值首度突破人民幣（以下皆同）1 兆元大關。

證券時報報導，滬指周五收盤勁漲 1.42% 至 3,284.83 點，深成指驟漲 1.9% 至 12,035.15 點，收復 12,000 點關口，創業板指上揚 2.25% 至 2,556.47 點。

兩市成交額再度破兆，合計 1.0505 兆元，「北向資金」淨流入 116.22 億元。

汽車類股多檔個股攻上漲停，比亞迪股價收盤大漲逾 8% 至 348.8 元，股價再度改寫歷史新高，且市值首度突破 1 兆元大關。

乘聯會周四發布的數據顯示，5 月新能源乘用車批發銷量突破 1 萬輛的車廠，共計 13 家，占新能源乘用車總量的比率高達 80%，其中比亞迪的銷量為 114,183 輛，特斯拉 (TSLA-US) 32,165 輛。

香港恒生指數收盤跌 0.29%，恒生科技指數大漲 1.62%。

國家統計局周五發布的數據顯示，5 月消費者物價指數（CPI）較去年同期上升 2.1%，升幅比經濟學家原估的 2.2% 小。生產者物價指數的升幅（PPI）也降至 6.4%，增幅比 4 月的 8% 小，連續第七個月回落。

彭博中國經濟學家曲天石認為，5 月通膨疲弱凸顯經濟成長動能偏弱，賦予中國人民銀行增強刺激力道的理由。CPI 較前月下降 0.2%，原因是防疫措施打擊中國家庭的信心，進而抑制需求。

方正證券表示，無論是基本面，抑或技術面，A 股繼「政策底」確立後，如今「市場底」也確立，大盤創新低的機率低，更不會出現新一輪下跌走勢。