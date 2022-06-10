中國5月CPI升2.1% 央行可望加碼刺激措施

中國 5 月消費者物價指數（CPI）攀升 2.1%，增幅比預期小，生產者物價指數的升幅（PPI）也降至 6.4%，顯示經濟成長動能疲弱，央行可望加碼刺激措施。

國家統計局周五（10 日）發布的數據顯示，5 月 CPI 較去年同期上升 2.1%，升幅比經濟學家原估的 2.2% 小。PPI 攀升 6.4%，增幅比 4 月的 8% 小，連續第七個月回落。

中國封控措施令 5 月需求承壓，影響 CPI。PPI 放緩可能有助於減緩決策官員對通膨的擔憂，今年將能提出更多刺激措施，以支撐經濟成長。

國家統計局高級統計師董莉娟說，5 月各地區、各部門高效率統籌疫情防控和經濟社會發展，確保重點供應鏈暢通，因此 PPI 漲幅持續縮小。

德意志銀行首席經濟學家 Michael Spencer 表示，這不是央行真正需要擔心通膨的經濟體，即使通膨在第 3 季回升，升幅也會非常小。

彭博中國經濟學家曲天石認為，5 月通膨疲弱凸顯經濟成長動能偏弱，賦予中國人民銀行增強刺激力道的理由。CPI 較前月下降 0.2%，原因是防疫措施打擊中國家庭的信心，進而抑制需求。

植信投資研究院秘書長鄧志超則認為，展望 6 月物價，隨著國內疫情好轉，中國將延續供應恢復比消費強的趨勢，對 CPI 形成下行壓力，但在豬油價格支撐 CPI 的情況下，6 月 CPI 可能持平或小幅下降。