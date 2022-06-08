〈台積電股東會〉談美日韓合作 劉德音：不認為是威脅

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日召開股東會，對於近期美日韓展開半導體合作，董事長劉德音認為，各國的目標不是超越台積電，不認為這是威脅。

劉德音認為，美國總統拜登拜訪日韓，討論多方面合作，但美國與日韓、及美國與台灣，在國際上體制不同、合作形式也不同，美台間的貿易、供應鏈合作都持續進行。

劉德音說，美日韓合作目標是要保障美國貿易與科技成長，台灣絕對是其中一部分，台積電也是美國半導體產業的一部分，大部分客戶也在美國，樂見會有更多合作。

另一方面，劉德音強調，台積電持續加強供應鏈本土化，在材料、零組件、服務上擴大本土投資，未來也會朝高科技設備進行。

至於美日合作發展 2 奈米，劉德音說，台積電、英特爾也在發展，不會特別擔心，2 奈米一些良率數據已相當不錯，相信美日談合作，應該也是希望有備援方案 (backup)。

談及美國補助半導體業相關法案，劉德音指出，目前還在國會討論階段，台積電與美國半導體業界持續溝通，當地業者也認為美國要復興半導體產業，不能只靠美國半導體公司，要開放全世界半導體公司在美國競爭。

至於地緣政治風險，劉德音則說，與各國政府都持續溝通，目前還在觀察與應變中；至於許多國家憂心半導體業過度依賴台灣，劉德音也喊話「不用擔心」，只要政治能互相合作，台灣會是穩定的生產基地。

不過，劉德音也說，可以理解美國政府為保障基礎建設安全性，希望產品能在本土生產，但許多政客誇大的言論，盼美國大力自主生產半導體，取代台灣，他也引用創辦人張忠謀所言，「a wasteful, expensive exercise in futility (浪費且徒勞無功）」。