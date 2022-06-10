汽車零組件業先蹲後跳 麗清、廣華-KY看好下半年

受到中國實施疫情封控衝擊，多家汽車零組件業者 5 月營收表現低迷，不過，隨著中國逐漸解封，新能源車銷售成長快速，麗清 (3346-TW) 指出，目前在手訂單是歷史新高，有信心下半年營收將明顯優於上半年，廣華 - KY(1338-TW) 也表態，預料可受惠於主要客戶訂單回溫和產品組合優化而改善獲利能力。

麗清 5 月合併營收 3.02 億元，月減 24.7%，年減 26.97%，創 2020 年 3 月疫情爆發來單月新低，反映中國五一長假和上海封城，產能、物流交通受阻，再加上晶片缺料等因素造成供應鏈混亂。

麗清表示，中國新能源車市場熱絡，比亞迪 5 月新能源車銷量年增 250.44%，理想、哪吒、小鵬和零跑單月銷量均破萬輛，而大眾純電動車款 ID.4 CROZZ、ID.6 休旅車、凱迪拉克在奧特能平台推出的銳歌等純電新車將陸續推出，可見新能源車發展更為明確。

目前麗清在手訂單創歷史新高，新能源車的訂單接單量年增達 15%，隨著下半年進入傳統車市旺季，目前麗清上海廠的復工率已達 90%，有信心下半年營收表現將明顯優於上半年，正積極爭取與更多新車廠、新車款和新訂單的機會。

廣華 5 月合併營收 5.09 億元，月增 22.03%，年增 15.31%，在多家零組件廠中表現相對穩健，廣華同樣指出，主要客戶三大日系和自主品牌車廠的拉貨力道逐步增溫，尤其車廠陸續推出多款新能源車，並致力達成年度銷售目標，有利後續拉貨。

廣華乾式轉印工藝技術的產品已成功切入自主品牌車廠，包括長城、上汽和比亞迪等供應鏈，隨著中國政府大舉推出新能源車下鄉、單車價格 (不含增值稅) 不超過人民幣 30 萬元 2.0 升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅的優惠政策等，對後市趨於樂觀。