麗清將籌資5.5億元擴建觀音廠 明年Q3起出貨放量

汽車零組件廠麗清 (3346-TW) 今 (15) 日公告，為因應中長期公司營運發展，董事會通過將辦理現金增資 1 萬張，並同步發行國內第四次無擔保可轉換公司債，預計募集約 5.5 億元，用以購置桃園觀音廠土地並擴廠，預計明年 5 月底完成第二期擴廠裝修，估第三季出貨放量，以因應美國客戶長期訂單成長需求。

麗清說明，桃園觀音廠主要生產 LED 車頭燈控制器產品，因已接獲美國客戶長期訂單，此次董事會決議將廠房土地自有化，並預計於明年 5 月底完成第二期擴廠裝修，再新增一套自動化產線，以符合客戶大量訂單需求。

隨著美國客戶所有新車款均將配備此頭燈控制器，麗清看好，觀音廠出貨動能有機會於明年第三季起大幅放量生產。

麗清進一步指出，此次現增實際發行價格由董事會依本次現金增資案件經主管機關申報生效後，依規定並授權董事長參酌發行時市場狀況和其他相關法令規定，與主辦承銷商共同商議決定辦理。

而董事會決議通過發行國內第四次無擔保可轉換公司債，發行總額上限為新台幣 2 億元，發行期間 3 年。

麗清強調，隨著電動車長期成長趨勢，旗下 LED 車燈具備高度產品競爭力，目前手握電動車車款的 LED 車燈訂單項目，已占總訂單項目 30% 以上，有助未來營運長期動能。

展望 2022 年，麗清維持審慎樂觀看法，LED 車頭燈、車尾燈的新開發機種數量將明顯增加，而除了與既有一階車燈廠維持緊密合作，並加入三立車燈、海拉車燈與 ZKW 等新夥伴，共同積極研發車燈功能設計和外觀造型等技術，擴大接單量能。