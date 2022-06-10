首季製造業固定資產增購金額連五紅 續寫同期高

經濟部統計處今 (10) 日公布首季製造業投資、營運概況調查，受惠半導體廠商持續積極擴充產能，加上化學材料、金屬製品及機械設備等業者擴建廠房及產線，首季國內固定資產增購金額達 4830 億元，季減 17.9%，年增 17.8%，連五紅，續創歷年同季新高。

統計處分析，首季製造業固定資產增購，續以機械及雜項設備增購為大宗，占比達 84.6%、金額年增 18.3%，房屋及營建工程則占約 14.8% 居次、金額年增 15.5%。

從各行業別分析，統計處說，首季電子零組件業、金屬製品業、機械設備業等類別，增購金額均維持雙位數年增，增購額各達 3548 億元、125 億元、80 億元，年增幅 23.7%、29.3%、18.3%，反映半導體先進製程，記憶體、IC 載板產能擴充需求，帶動金屬加工、自動化設備需求強勁，化學材料業同樣在半導體業者持續擴產下，增購金額達 199 億元、年增 6.1%。

不過，基本金屬因去年同期比較基期高，首季增購金額為 92 億元、年減 19.2%，在各大類別中最為弱勢，電腦電子產品及光學製品業同樣因為基期偏高，首季增購金額年減 1.6%，達約 122 億元。

首季製造業受惠 5G、高效能運算、車用電子等應用持續拓展，營收達 8.36 億元，季減 9.6%、年增 15.3%，為歷年同季新高，展望未來，統計處認為，隨半導體業者積極擴增資本支出，帶動供應鏈在地投資群聚效應浮現，加上投資台灣方案延長、離岸風電建設等，都可望延續我國製造業投資動能。