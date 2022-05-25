〈台經院看景氣〉4月營業氣候測驗點2減1增 製造業創近2年來新低

台灣經濟研究院今 (25) 日發布 4 月營業氣候測驗點調查，服務業續上揚，惟幅度有限，而製造業和營建業營業同步下滑；其中，製造業來到 94.61 點，月減 4.49 點，呈現連 4 月下滑，並創 2020 年 7 月以來新低，服務業 95.49 點，月增 0.21 點，而營建業連 3 月下滑，來到 96.10 點，月減 7.85 點。

台經院指出，由於疫情、地緣政治不穩和美國升息等因素衝擊，造成內外銷市場需求趨緩，有超過 40% 以上的鋼鐵基本工業廠商看壞當月，也有超過一半比例以上的化學工業廠商看壞當月。

而電子零組件業則受到中國封控措施影響部分台廠產能運作，造成供給短缺和物流瓶頸，加以俄烏戰事持續，影響消費性電子領域拉貨力道不如預期，看好比例較上月調查低。

在製造業調查部分，認為當 (4) 月景氣為「好」的廠商比率僅 23.2%，月減 15.2 個百分點，「壞」的比率為 36.7%，月增達 22 個百分點，又以紡織業、食品業、皮革毛皮製品業與塑橡膠製品業者看壞當月，而權重較大的化學工業、鋼鐵基本工業、電子機械業者看壞當月景氣表現的廠商比例，也高於上月。

對於未來半年，製造業廠商看好者減少 2.4 個百分點至 25.5%，看壞比率增加 7.1 個百分點至 21.8%，電子機械業雖看好未來半年景氣，然看好的廠商比例較上月調查為低，而鋼鐵基本工業、機械設備業、紡織業、電力機械業和運輸工具業看壞未來半年景氣表現的廠商比例明顯高於看好。

服務業方面，由於本土確診人數攀升，國人外出旅遊和聚餐消費頻率減少，超過 50% 的餐旅業者看壞當月，同時，在台股下跌的壓力下，也有一半的證券業者看壞當月。

至於對於未來半年景氣看法，60% 以上的零售業者持平看待，但餐旅業呈現兩極，有 20% 左右的業者看好未來半年景氣表現。

金融業方面，有鑑於聯準會仍將持續升息縮表動作，銀行業和證券業對於未來半年景氣看法，較上月調查較為悲觀。