北美市場手搖飲消費熱 美食-KY、聯發國際5月營收進補

由於美國消費需求熱絡，連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 5 月北美營收衝單月新高，以北美為主要經營市場的聯發國際 (2756-TW)(歇腳亭) 5 月營收也創下單月第 4 高紀錄，兩業者均強調，將持續加快在美國的展店速度。

美食 5 月合併營收 15.43 億元，月增 20.83%，年增 7.17%，前 5 月 76.78 億元，年減 5.86%，美食指出，5 月受中國封控影響，不過北美市場表現出色，當地 85 度 C 買氣熱絡，來客數連月上升，推升單月營收連續 3 個月改寫新高，貢獻美食營收比重已近 30%，而門市僅不到 70 家。

美食強調，未來在北美的營業規模仍將持續擴張，是重要的成長動能。

聯發國際主要市場也以北美為首，5 月合併營收 0.84 億元，月增 12.49%，年增 6.64%，創單月第 4 高紀錄。

聯發國際總經理賴柏宇表示，美國與疫共存概念已深植人心，推升美國門市平均單店營收增長，甚至超越疫情前 2019 年同期，截至 5 月底，美國總店數達 135 家，較去年同期淨增 32 家。

長期來看，據市場研究公司 Research Dive 調查，隨著消費者對碳酸飲料的整體需求下降，再加上以茶為基底的飲料消費增加，北美將成為全球最大且最具獲利空間的手搖飲消費市場，預計到 2028 年，產值可達 24.3 億美元。

看準美國手搖飲產業蓬勃發展商機，聯發國際 6 月初於紐約參加國際特許加盟展 (IFE)，3 天的展期內接待來自美國各州的多個加盟主洽談合作，隨著在美國已建立起穩健的品牌力，看好未來持續推升業績可期。

聯發國際規劃，美國第二季新開 4 家店，7 月再開出 3 家店，屆時美國店數可望達到 138 家，而下半年也將前進中東的科威特、觀光大國埃及插旗。