〈南亞股東會〉吳嘉昭：上半年業績可達標 新能源車趨勢推動營運升溫

南亞 (1303-TW) 今 (10) 日召開股東會，董事長吳嘉昭表示，中國逐漸解封，5 月起進出貨已逐漸回復正常，儘管封城波及第二季表現，但預估上半年業績仍可望達成目標，展望未來，新能源車趨勢帶動下，可促使電子材料與上游原料需求上升，推動南亞營收、獲利成長。

吳嘉昭表示，隨著中國解封 6 月營運將回溫，預計中國封控 7 月能回復至正常水準，展望第三季，電子材料需求回升、可塑劑等產品進入傳統旺季、乙二醇價格回穩，營運將優於第二季。

電子材料事業中，南亞表示，電子材料下游材料短期庫存仍高，預計電子材料 6 月營收持平，後市伺服器、網通、車用載板產品訂單回溫，營收可望逐月回升。

南亞預估，ABF 市場仍供不應求，目前樹林一期、昆山二期擴建進度超前，目標今年第四季底前投產、貢獻營收。

石化產品方面，吳嘉昭說，經歷去年大幅經濟反彈後，今年經濟成長基期墊高，且還須面對通膨壓力，使終端需求趨緩，加上同業新產能大幅開出，供給過剩、下游疲軟狀況下石化營運不確定因素提高。

展望未來，吳嘉昭表示，隨著各國新能源車推動力道加強，可促使電子材料與上游原料需求上升，南亞將以上下游垂直整合完整的優勢，靈活調配國內、中國產能及積極開發差異化產品，提升高功能利基產品銷售比重，帶動營收持續增溫。