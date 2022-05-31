〈台塑化股東會〉原油供不應求 陳寶郎估今年油價維持每桶100美元以上

台塑化 (6505-TW) 今 (31) 日召開股東會，針對近期油價市況，董事長陳寶郎表示，全球需求持續復甦，加上供給未能順利跟上，今年油價可望維持在每桶 100 美元之上。

陳寶郎表示，第二季油價約在高點，過往每桶約 110 美元，預計第三季會稍微下滑，落在 104-108 美元之間，第四季仍可維持逾百元。

研調 IEA 預估今年全球仍將供不應求，陳寶郎指出，歐美國家疫情受控正逐漸解封，需求持續復甦，中國原油需求也正在解除封控之際逐漸增溫。

供給方面，陳寶郎表示，OPEC+ 產油國增產力不從心，甚至減產量比預期還多，使供給仍無法大量開出，值得注意的是，俄羅斯在歐美制裁之下，原油出口並未明顯減少，低價銷售仍受買方青睞。

陳寶郎表示，煉油事業利差持續帶動營運，其中新加坡 92 無鉛汽油利差達 33.2 美元，柴油利差達 42 元，煉油廠積極提高稼動率，預計煉油利差可望維持至下半年。

陳寶郎表示，第二、三季是以往出遊旺季，有助維持汽油價差；柴油利差則因歐盟禁採購俄羅斯油品，激勵歐洲往中東、亞洲採購柴油，帶動亞洲價格提升、價差表現向上。

至於輕裂解業務方面，陳寶郎坦言表現較不好，主因下游需求疲弱，加上中國近兩年大幅擴產，今年將大增 1200 萬噸，預計第三季上游化學利差狀況不至於太好。