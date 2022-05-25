中國央行、銀保監會邀集24家銀行開會 要增強信貸投放力道

中國人民銀行、銀保監會周二（24 日）召開主要金融機構貨幣信貸形勢分析會，分析研究信貸形勢，推動目前和下一階段信貸工作。專家認為，本次會議聚焦「寬信用」，推動信貸平穩成長，以提振消費與投資。

財聯社報導，人行與銀保監會說：「金融體系要用好、用足各種政策工具，從擴增量、穩存量兩方面發力，以適度的信貸增長，支持經濟高品質發展。」

監管機關表示，要聚焦重點區域、領域及行業，圍繞中小微企業、綠色發展、科技創新、能源保供及水利基建，增強金融支持力道，保持房地產信貸平穩增長。

24 家主要金融機構及人行、銀保監會和分支機構與會，國家開發銀行、中國農業銀行、中信銀行就保持信貸適度成長的主要做法發言。

監管機關分別對主要銀行機構提出要求：國家開發銀行、政策性銀行要充分發揮補短板、跨周期調節的作用，大型國有商業銀行要主動發力、多貢獻，股份制銀行要充分挖掘潛力，大型城商行要發揮區位優勢，共同加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持。

這是監管機關時隔近五個月再度召開金融機構貨幣信貸形勢分析會，與上次會議相比，本次參加會議的金融機構數量更多，涵蓋的銀行類型更廣，顯示在經濟新的下行壓力進一步加重的情況下，監管機關希望各類銀行機構都能進一步提高政治高度，增強大局意識，共同增強對重點領域和薄弱環節的信貸支持，以穩住經濟基本盤。

市場人士表示，受疫情等因素影響，經濟下行壓力進一步加重，若銀行要克服避險、惜貸情緒，需儘快扭轉各項貸款餘額成長頻創近 20 年新低的局面，為下半年經濟回升創造有利貨幣金融條件。

國盛證券固收楊業偉團隊認為，從目前信貸投放情況來看，在政策帶動下，儘管需求緩慢改善，但信貸投放並非一帆風順。同時，貸款利率雖有下降，但絕對水準並不低，監管機關需進一步調降政策利率，引導實體融資成本下降。