中國央行全面降準 釋出長期資金5,300億

在國務院定調「適度降準」兩天後，中國人民銀行周五（15 日）晚間宣布，決定於 4 月 25 日下調金融機構存款準備金率 0.25 個百分點，釋出長期資金人民幣 5,300 億元，以增強對小微企業和「三農」的支持力道。

人行表示，此次降準為全面降準，除已執行 5% 存款準備金率的部分法人金融機構以外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率 0.25 個百分點；對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於 5% 的農商行，在下調存款準備金率 0.25 個百分點的基礎上，再額外多降 0.25 個百分點。

本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為 8.1%。

人行說，將堅持「穩字當頭」，穩中求進，繼續實施穩健貨幣政策，不搞「大水漫灌」，兼顧內外平衡，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，保持流動性合理充裕。

國務院總理李克強周三主持國務院常務會議（國常會），並表示要鼓勵撥備水準較高的大型銀行，有序降低撥備率（備抵呆帳覆蓋率），要適時運用降準等貨幣政策工具，進一步增強金融體系對實體經濟的支持力道，特別是受疫情嚴重影響的行業、中小微企業、個體工商戶，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成本。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，在去年 7 月和 12 月降準後，如今央行再次推出降準工具，向市場釋出金融持續支持「穩增長」的信號。此次人行降準釋出的長期資金，不僅有助於降低金融機構資金成本，引導實體經濟融資成本下降，並有助於銀行等機構擁有充足資金，持有公債、地方政府專項債。

財信國際經濟研究院宏觀團隊則認為，目前金融機構平均存款準備金率為 8.1%，較 2018 年初降低近 7 個百分點，較疫情前低 2 個百分點以上，整體準備金率水準並不高。

此外，與其他開發中國家的存款準備金率相比，目前中國的存款準備金率的水準也不高，表明未來中國降準空間縮小。不過，根據國內經濟形勢變化和逆周期調控需要，仍存在進一步降準的可能性。