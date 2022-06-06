捷藍航空在Spirit航空股東投票前提高收購報價

捷藍航空 (JetBlue Airways)(JBLU-US) 提高其對 Spirit Airlines (SAVE-US) 的報價，以試圖說服 Spirit 股東放棄 Frontier Air Group (ULCC-US) 的競爭報價。

為了緩解 Spirit Airlines 執行長克里斯蒂 (Ted Christie) 擔憂原報價僅是「輕描淡寫」，新報價包括 3.5 億美元的加強反向分手費，比之前的報價多出 1.5 億美元。

先前提出的每股 30 美元的報價也再次被強調優於與 Frontier Air Group 的合併協議，Spirit 一直認為與 Frontier 合併較容易獲得監管批准。如果交易在周五 (10 日) 獲得批准，為了使提案更加誘人，將向 Spirit 股東提供每股 1.50 美元的預付款作為現金股利。

捷藍航空 CEO 海斯 (Robin Hayes) 說，「我們提高報價的主要特點，如預付現金和增加反向分手費，反映出我們對承諾的嚴肅看待，並強化了我們對完成這筆交易的信心。」「此外，就兩筆交易的類似監管風險以及我們準備提供的增額反向分手費而言，我們相信我們的新提案無論如何仍然是一個最佳的選擇。」

Siprit 股東將於周五對與 Frontier Air Group 的合併提議進行投票。

捷藍航空的新提案可能會讓 Frontier 重新評估自己提出的分手費，該費剛剛在上周五 (3 日) 提出。