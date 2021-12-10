〈中信投資展望〉明年航運業樂觀 供需趨平衡但不失控

中國信託證券投顧今 (10) 日召開 2022 年投資展望說明會，對於投資人高度關注的航運族群，中信投顧樂觀看待航空復甦前景佳，而明年海運市場雖供需趨於平衡但不失控，個別航商靠著運能增加和實際承接運價調整策略，有吸收運價下跌能力。

中信投顧說明，航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 目前 80% 以上成營收依賴貨運，由於新冠疫情前航空貨運、客運約占各半，預期未來兩年將逐漸回復至過往狀況，隨著客運復甦，有利獲利再升級。

而貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2610-TW) 運能目前分別是世界第七大、第九大、第十大，隨著新購船舶陸續到位，至 2023 年萬海增加運能幅度將是最高，達 67%，而長榮也將續增 52%，積極追趕其他國際大航商。

中信投顧認為，長榮至 2023 年市占率可達 7.3%，成為世界第五大貨櫃航商，尤其擁有最高比率的環保又省油費的脫硫船，整體競爭能力大增。

而對於 2022 年的海運供需狀況，中信投顧預期，供需缺口將由今年的 3.8% 收斂至 0.5%，供需趨於平衡但不至於失控，個別航商靠運能增加和實際承接運價調整策略，有吸收運價下跌能力。

中信投顧在此次會中調升景氣循環股的評等，包括貨櫃航運、面板、塑化等，由於持續的高獲利和報價有望維持高檔，帶動台股走向下一個循環。