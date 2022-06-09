〈美股早盤〉美公債殖利率攀高、升息與通膨擔憂影響 主要指數開低

由於美國 10 年公債殖利率攀升讓科技股與成長股承壓，同時通膨飆升與央行升息路徑的擔憂影響投資人風險胃納，美股周四（9 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌 0.7%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌近 0.4%。

歐洲央行（ECB）今日公布最新政策決議，一如市場預期宣布從 7 月開始停止購債且維持三大利率不變，但計畫在下月升息 1 碼（25 個基點），預估 9 月將「逐步且持續」升息，同時暗示若未來通膨情況仍未改善甚至惡化，9 月可能大幅升息。

此外，ECB 還上調通膨預測，預估 2022 年通膨率為 6.8%，2023 年與 2024 年分別為 3.5% 與 2.1%，同時也下調經濟成長預期，把 2022 年與 2023 年國內生產毛額（GDP）分別大幅下調至 2.8% 與 2.1%，不過將 2024 年 GDP 預期微幅上調至 2.1%。

美國經濟數據方面，勞工部公布最新失業金數據，上周初領失業金人數報 22.9 萬人，較前次修正後的 20.2 萬增加 2.7 萬人，遠低於市場預期的 21 萬人，創今年 2 月以來新高。續領失業金人數報 130.6 萬人，略低於市場預期的 130.5 萬人。

能源方面，美國德州天然氣出口碼頭發生爆炸事故，引發歐美兩地天然氣價格劇烈波動，此次爆炸意味著從美國供應給歐洲的天然氣數量減少，影響可能長達三周。因此，英國和歐洲的天然氣價格飆升，尤其是在俄羅斯正遭受歐洲制裁之際。

國際油價仍在高點徘徊，根據日前 EIA 公布數據，美國上周原油庫存增至 202.5 萬桶，高於預期的 - 191.7 萬桶，前值為 - 506.8 萬桶，然而原油庫存仍然處於多年低點，抑制油價下行空間；另一方面，美國汽油庫存意外減少 80 萬桶，不及市場預期的增加 110 萬桶。

中國市場方面，有外媒報導，中國金融監管機構可能以就重啟阿里巴巴旗下螞蟻集團首次公開發行（IPO）一事展開初步討論，這是迄今為止有關部門鬆手對科技業打擊的明顯跡象之一。然而，中國證監會隨後回應表示，沒有進行這方面的評估和研究工作，但支持符合條件的平台企業在境內外上市。消息阿里巴巴 ADR(BABA-US) 早盤下跌逾 4%。

截至台北時間周四（9 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤下跌 0.3%，至每股 41.10 美元

外媒報導，英特爾為削減成本，已經凍結桌上型個人電腦（PC）和筆記型電腦晶片部門的人員招聘。此外，英特爾財務長和執行長等高層在美國銀行的一場會議上坦言供應鏈仍在惡化，他們看淡本季前景，尤其是 PC 銷售方面。

Novavax(NVAX-US) 早盤下跌 2.65%，至每股 48.78 美元

美國食品和藥物管理局（FDA）發言人表示，Novavax 的疫苗製造流程變化需再經過審查，之後才能獲授權在美國生產新冠疫苗。FDA 聲明表示，Novavax 在 6 月 3 日向 FDA 通報更改製造過程，FDA 發言人 Abby Capobianco 指出，在授權疫苗緊急使用前，FDA 將仔細審查該公司提交的任何訊息，作為持續評估的一部分。Novavax 則回應已與 FDA 共享更新的製造數據。

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤下跌 8.88%，至每股 18.57 美元

中國電動車製造商蔚來汽車公布最新財報，儘管營收年增逾兩成優於市場預期、交付量創新高且淨損較去年同期收斂，但受疫情因素影響，第二季財測不如預期。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.9 萬，預期 21 萬，前值 20.2 萬

美國上周續領失業金人數報 130.6 萬，預期 130.5 萬，前值 130.6 萬

華爾街分析：

Federated Hermes 全球證券主管 Geir Lode 表示，為控制飆漲的物價聯準會（Fed）需要提高利率，此舉可能引發經濟衰退。另外疫情導致的供應鏈攻擊與俄烏衝突都不是央行能控制的因素，在這樣的環境下只能盼望停滯性通膨不會發生。

儘管國際油價持平，但市場仍難以鬆口氣，Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 表示，在俄烏衝突開始緩解、對俄國制裁可望解除前，受地緣政治影響的供應仍是左右油價的最大因素，對市場將持續受影響。