〈台幣〉貶逾1角摜破29.6元關卡 探逾2周新低

國際美元持續走揚，新台幣匯率今 (9) 日連續第 6 個交易日走弱，摜破 29.6 元關卡，早盤貶值逾 1 角，最低來到 29.625 元，下探逾 2 周新低；台股同步下挫超過百點，失守 16600 點及 5 日線。

近來熱錢不斷流出亞洲，新台幣兌美元匯率從端午節前高點 29 元一路下滑至 29.6 元，美元買盤相當踴躍，央行也適時介入調節，避免升值幅度過於猛烈。

新台幣匯率今天早盤下探 29.625 元，貶值 1.05 角，為 5 月 24 日以來的最低點，待觀察外資下午是否進一步匯出或匯入。

觀察主要貨幣今天對美元表現，新台幣、韓元早盤約貶值 0.26-0.28%，人民幣貶值 0.18%，日圓、新加坡幣約貶 0.13%，亞幣普遍走弱。

美股費城半導體指數周三重摔超過 2%，台股昨天反彈一天後，今天主要電子權值股熄火，指數一度跌逾 110 點，失守 16600 點，航運股同步疲弱，類股指數重挫逾 2%。

10 年期美債殖利率周三再度突破 3%，且油價觸及 13 周高位，引發通膨擔憂升溫，資金湧入避險美元，歐元在歐洲央行 (ECB) 利率會議前夕微升，日圓則延續頹勢，兌美元匯率重貶逾 1%。