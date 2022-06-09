〈國泰投資展望〉股市下半年上演反彈「無敵星星」？關鍵要看硬著陸

國泰世華銀行今 (9) 日舉辦 2022 下半年全球經濟與市場展望線上記者會，首席經濟學家林啟超表示，股市上半年超跌，但市場對「硬著陸」的憂慮逐漸增加，下半年股市不會上演「無敵星星」反彈行情，風險態度還是要有，若出現「好壞股」一起跌時，則是可長線投資的機會。

林啟超表示，由於通膨高位，全球主要央行加速升息步調，預期全球景氣將進一步走緩，加劇資金退潮下的股市動盪，但上半年過度悲觀的情緒，卻也提供短期股市較好的評價支撐。

林啟超進一步指出，美股本益比大幅修正，VIX 恐慌指數一度大於 30，依照過去經驗，VIX 飆高到此位階時，常會伴隨反彈行情。

但林啟超表示，2022 年迄今，民眾對經濟及市場最有感的兩件事，應是股市重挫及物價飆升。美股從高點一度大跌近兩成，台股亦從萬八一度跌破萬六，根據行政院主計總處公告，5 月消費者物價指數（CPI）年增率更達 3.39%，突破 2% 通膨警戒線，各項數據顯示資本市場充滿令人不安的不確定性。

林啟超表示，對於經濟若進行「衰退快篩」，可觀察「美國十年公債利率，小於三個月國庫券利率」為第一條線，預計最快將在今年第四季浮現。聯準會近日所談的 Sahm Rule (莎姆法則)，則可視為第二條線，若「美國失業率三個月移動平均，超越過去一年低點達 0.5%」，幾可確定進入衰退。

林啟超舉例，「如果美國這波失業率最低在 3.4%-3.5%，之後若反轉向上升到 3.9%-4%，大概就是 『衰退快篩』呈現陽性了」。

林啟超強調，聯準會升息步伐如此鷹派轉變，引發市場對「硬著陸」的憂慮逐漸增加，美中歐三大經濟體都漸走緩，企業盈餘仍有下修可能，加上貨幣政策緊縮的遞延衝擊及烏俄戰事短期難了，因此資本市場雖然上半年超跌，但下半年的反彈還是不可當作像一兩年前那樣「披上無敵星星」，需具備與動盪共存的風險意識。

股債配置建議上，國泰世華銀行副總經理李鼎倫表示，今年要對投資報酬率的期待，但是是增加累積單位數的好機會。展望下半年，建議應逐步減持股票、增持債券，股市部分，配置比重應低於過去兩年，避免重押單一產業，同時拉長投資時間。債券部分，短年期債券利率若逾 3%，可視為提供穩定現金流的良機，而長年期債券的利率風險較過去半年也大幅減輕。

匯市部分，雖美元強勢格局受到壓抑，但若美台利差擴大，且經濟下行風險提高臺科技股下修壓力，將壓縮新臺幣升值空間；建議可把握換匯甜蜜點布局美元資產。