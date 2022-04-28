莫德納向FDA申請授權6歲以下兒童接種新冠疫苗

莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 周四 (28 日) 要求食品和藥物管理局 (FDA) 授權其用於 6 個月至 5 歲兒童的新冠病毒疫苗。

根據該公司新聞稿，該疫苗對 2 歲以下兒童感染 Omicron 變體病毒的有效率為 51%，在 2 至 5 歲兒童中有效率為 37%。莫德納醫療長柏頓 (Paul Burton) 博士說，這些水平類似於成人的兩劑保護。

莫德納疫苗對感染的保護作用已從首次推出疫苗時 90% 的高水位線大幅下降。具有 30 多個突變型的 Omicron 變體病毒擅長逃避阻止病毒入侵人體細胞的抗體。

然而，柏頓說，接受兩劑疫苗的 6 歲以下兒童應該對重症有高水平的保護。他說，成人在接種兩劑後有大約 1000 單位的抗體，至少 70% 可以預防嚴重疾病，而研究中的兒童在接種兩劑後有 1400 到 1800 單位的抗體。

莫德納計劃研究針對 6 歲以下兒童的加強劑，該疫苗針對 Omicron 以及在中國武漢出現的原始病毒株進行了重新設計。疫苗對感染的有效性急劇下降的原因之一是，目前的疫苗仍然是主要針對武漢毒株，但該病毒自 2019 年底首次被發現以來已經出現巨大的演變。

如果獲得 FDA 的授權，6 歲以下的兒童將接種兩劑 25 微克疫苗，比目前被 FDA 批准作為成人主要疫苗系列的 100 微克注射的劑量要小得多。柏頓說，兒童的安全狀況令人放心，只有 0.2% 的兒童發燒達 103 華氏度或 40 攝氏度。根據莫德納 3 月發布的一份關於其研究結果的新聞稿，大約 17% 的 2 歲以下兒童會出現 100 華氏度的發燒，而 2 至 6 歲的兒童中略高於 14% 的人出現發燒。

6 歲以下兒童是美國唯一沒有接種疫苗資格的年齡組。 FDA 已承諾，一旦疫苗製造商提交完整的申請，將迅速採取行動，授權為嬰兒、幼兒和學齡前兒童接種疫苗。