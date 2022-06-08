代工廠5月營收不同調 緯創月增近1成寫今年次高

電子代工廠 5 月營收出爐，隨著中國封控影響緩解、供應鏈恢復下，緯創 (3231-TW) 出貨回升，單月營收達 743.37 億元、月增 8.8%，為今年次高，英業達 (2356-TW) 則因前一月先以庫存支應出貨，加上伺服器產品受封控影響程度大，單月營收下滑至 395.11 億元、月減 10.52%。

緯創 (3231-TW)

緯創 5 月營收年增 21.9%，累計今年前 5 個月營收達 3691.35 億元，年增 20.5%，出貨方面，緯創 5 月筆電出貨約 190 萬台，月增 18.75%、年增 5.56%，顯示器出貨 150 萬台，月減 11.76%、年增 25%，桌機則持平上月，出貨約 70 萬台。

緯創指出，中國封控影響主要集中在 4 月，5 月雖然仍有部分影響，但目前旗下昆山廠區整體貨運、物流都已恢復正常，觀察 5 月各產品線出貨均有回升，僅顯示器產品因 4 月出貨較高，呈現小幅下滑。

展望未來，緯創表示，依目前訂單來看，6 月筆電、桌機在季底拉貨效應帶動下，可望小幅成長，顯示器則持平看待，整體第二季來看，考量 4 月封控影響後，預期三大產品線出貨都可望維持第一季水準，其中，筆電、顯示器出貨有機會優於首季。

緯創也預計 6 月 17 日召開股東常會。

緯創旗下雲端伺服器廠緯穎 (6669-TW) 今日也公告 5 月營收，單月營收回升至 202.4 億元，月增 1.6%、年增 23.3%，同樣是今年單月次高，累計今年前 5 月營收達 908.59 億元、年增 25.6%。

展望未來，緯穎表示，今年整體產業大環境、政經局勢並沒有比去年好，不過依目前供應鏈情況判斷，長短料狀況可望在下半年舒緩，中長期資料中心、邊緣運算需求仍看旺，馬來西亞二期工程、墨西哥新廠也預計本月底動土。

英業達 (2356-TW)

英業達 5 月營收達 395.11 億元，月減 10.52%、年增 11.81%，累計今年前 5 月營收達 2124.64 億元、年增 14.61%，出貨方面，5 月筆電出貨達 170 萬台，月減 5.56%、年增 6.25%，累計前 5 月筆電出貨達 850 萬台。

英業達表示，第二季受封城、IC 缺料影響，營運仍估與第一季持平，不過以產品線來看，筆電因為在重慶有庫存支應，第二季出貨有機會優於首季，伺服器則主要在上海生產，面臨 IC 缺料、供應鏈問題，預期出貨將遞延至第三季，6 月將儘力追趕先前的訂單出貨。

英業達上海浦東廠主要生產智慧穿戴產品、伺服器，英業達指出，隨著封控措施鬆綁後，現階段產能已恢復 60-70%，待周圍供應商逐步恢復後，本月底可望恢復到 100% 生產營運。

展望下半年，英業達維持審慎樂觀看待，依目前在手訂單來看，第三季筆電出貨可望與第二季相當，伺服器則在料況緩解、供應鏈恢復下，出貨量可望較第二季有雙位數成長空間，另外，英業達也預計 6 月 14 日召開股東會。