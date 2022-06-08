永豐銀掌靜脈辨識全台啟用 125家分行效率提升85%

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行力推數位轉型，全台 125 家分行 5 月全面布建臨櫃掌靜脈辨識系統，6 月進一步擴大至 ATM 設備，永豐銀行作業處處長陳惠玲表示，對外服務使用掌靜脈可取代傳統印鑑，對保核印省時省力，全台 125 家分行的臨櫃效率可提升 85%，對內作業亦透過掌靜脈複核，具備高精確性亦提升 50% 效率。

永豐金控訂出 2030 年營運淨零碳排目標，陳惠玲表示，永豐銀行 2019 年起試行掌靜脈辨識系統，歷時四年不斷測試修正後正式上路，全面數位化有助落實綠色營運。

陳惠玲說明，所謂掌靜脈辨識技術，是透過「近紅外線感應器」取得手掌的靜脈血管分布圖，於分行臨櫃僅需 10 秒即可建立個人專屬數位資料，客戶之後臨櫃交易免攜帶身分證或印章，伸手 5 秒即可完成身分驗證；此外，使用具備掌靜脈辨識硬體的 ATM，也免攜帶提款卡或智慧型手機，即可存款、提款、轉帳或查詢餘額，。

永豐銀行指出，掌靜脈辨識系統全台啟用後，可望推動臨櫃交易全程逐步邁向無紙化；開戶時，透過雲端填寫資料再至分行辦理，加上掌靜脈辨識身分建檔，10 分鐘完成；交易時，臨櫃存款、提款或轉帳免填單據，透過 eNote（電子表單）確認交易內容後，以掌靜脈驗證身分即可執行。同時，永豐銀今年 4 月也試行以電子紙為核心技術的節能看板，省下紙張印刷及運輸時的能源消耗，多面向實踐綠色營運。