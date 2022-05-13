英業達本季估持平Q1 全年維持雙位數成長目標

代工大廠英業達 (2356-TW) 今 (13) 日召開法說，英業達表示，第二季受封城、IC 缺料影響，營運估與第一季持平，但仍將較去年同期呈現雙位數成長，對今年營運還是審慎樂觀看待，全年營收維持雙位數成長目標。

英業達指出，去年第三、四季筆電營收占比達 60%，今年第一季占比下滑，在產品組合調整下，毛利率達到 4.4%，看好未來毛利率可望維持。

英業達上海浦東廠主要生產智慧穿戴產品與伺服器，英業達表示，先前封控期間有小量出貨，主要客戶未受影響，目前產能已回升至原先的 5 成，周圍供應商還是有點受限，希望本月下半月能改善，6 月預期能將先前的訂單趕工出貨。

展望下半年，英業達認為，得觀察通膨、缺料兩大問題，通膨為最大變數，但公司商用筆電營收占比較高，從目前訊息來看，訂單預估量影響不大，下半年與上半年出貨量約為 55 比 45，仍會優於上半年。

至於缺料，英業達也說，包括伺服器、PC 等，缺料問題還是存在，伺服器訂單不是問題，受缺料影響，累積約 3 個月在手訂單；商用筆電需求也正向看待，沒有降價問題，主要受電源相關晶片缺料影響，預期要 3-6 個月才能紓解。

英業達預期今年資本支出達 80 億元，主要用於墨西哥廠伺服器、其它電子產品組裝業務所需，其中墨西哥新廠投資將近 1.2 億美元。