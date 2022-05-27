國內外染疫風險相當 陳時中：6月起陸續鬆綁邊境管制

國內 COVID-19 今 (27) 日新增 343 例中重症，其中 126 人不幸死亡，截至目前，國內累計 173.5 萬例確診、1784 例死亡。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣境外移入、國內染疫風險相當，因應各國紛紛開放邊境，預計 6 月起會陸續公布邊境鬆綁措施。

國內今天單日確診病例數衝上 94808 例，創疫情發生以來新高，主要因昨天起開放全民快篩陽性，可經醫師診斷為確診。陳時中表示，本土疫情處於高原穩定期，至少會再持續 2 周，但這 2 天死亡率都突破千分之 1，將緊盯醫療量能整備，特別是幼兒照護。

陳時中指出，前陣子由於國內染疫率低，討論到開放邊境議題，會格外謹慎，不過，目前 COVID-19 疫情已進入社區流行階段，國內染疫率約 6%，與境外移入染疫率相當，再經過邊境檢驗就降低至 4%。

陳時中表示，以此來看，預計 6 月起會陸續邊境鬆綁管制措施，至於鬆綁的方向還要跟各部會討論。

國內染疫中重症、死亡個案持續攀升，今天新增 1 例 12 歲男童死亡，患有遺傳性神經系統疾病，長期臥床使用呼吸器，沒有打疫苗，為今年第 8 例兒童死亡個案。

在口服抗病毒藥物方面，陳時中說明，昨天共開立 6704 人份 COVID-19 口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共 5435 人份、默沙東「莫納皮拉韋」1269 人份，今年以來累計開立 62991 人份，包括 49731 人份倍拉維及 13260 人份莫納皮拉韋。