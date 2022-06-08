北市撒近30億元加碼紓困9類對象 中小企業簡易貸最高300萬元

台北市政府日前祭出九大紓困措施後，今 (8) 日宣布再加碼 1.25 億元經費，針對因疫情受到衝擊的對象做補助，其中，生活陷困市民每人可領取 3000 元急難救助，中小企業簡易貸額度提高至 300 萬元，總計紓困金額將近 30 億元。

市集紓困補助計畫方面，北市府指出，市場處考量今年 5 月時國內疫情嚴峻，攤商生計嚴重受到影響，針對公有零售市 (商) 場攤商及轄管場域具安置性質之承租人加碼紓困，除減收 5-7 月租金 50% 外，再補貼 5-7 月 50% 租金，相當於免費。

此外，3 個月內工作受疫情影響以致生活陷於困境的北市市民，可提供相關證明，至戶籍地區公所社會課或居住地社會福利服務中心臨櫃申請或郵寄申請或於市民服務大平台線上申請 3000 元，同戶工作人口不限 1 人申請。

托嬰機構及保母方面，今年 4 至 6 月因受疫情影響停托，托嬰機構退還確診、同班或機構配合停托兒童，及因疫情考量家長自主停托的托育費用者，依各機構實際退費金額補貼 1/2 費用。另居家托育人員依實際退費金額每名保母定額補貼。

至於企業融資紓困部分，北市府指出，產發局提供中小企業貸款及青年創業貸款專案共 11.5 億元額度，為擴大企業融資紓困措施，有效降低疫情對企業的衝擊，預計於 6 月 15 日起，提高「簡易貸」申請金額，中小企業貸款由 80 萬元提高至 300 萬元，青年創業貸款由 50 萬元提高至 120 萬元，享有申辦簡易、加速審核、三個月本金寬限期等優惠。

北市府進一步指出，為擴大融資案件處理效能及服務，「簡易貸」承貸銀行除原來的富邦銀行外，新增玉山銀行可供企業申貸選擇；此外，針對尚未完成清償的原核貸戶，也提供貸款本金或利息遞延繳付，至少可申請 6 個月最長 1 年的展延，即日起至 7 月底均可提出申請。