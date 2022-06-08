土耳其總統承諾進一步降息 里拉續貶 今年貶幅已達22%

土耳其里拉兌美元匯率周三 (8 日) 持續貶值，下跌 0.9%，今年以來的跌幅達到 22%。此前土耳其總統艾爾段 (Tayyip Erdogan) 承諾繼續降息，引發了對通膨飆升的擔憂。

格林威治標準時間 06:11，里拉兌美元匯率為 16.93，從周二收盤價 16.7650 下跌，再次觸及歷史新低。

里拉去年下跌 44%，連續幾年成為新興市場表現最差的貨幣，主要是由於艾爾段政府對市場的干預，一再實施非正統的降息，並聲稱這種做法有助於降低通膨，但引來市場對經濟和貨幣政策的擔憂。

艾爾段周一在內閣會議結束後發表談話，強調土耳其不會提高利率，而是會在生活成本高企的情況下繼續降息。

在此敏感時刻，土耳其統計局表示，將停止發布有關如何計算通膨數據的一些細節，這帶來許多關於透明度的質疑。

統計局指出，這一改變是為了與主要歐盟國家保持一致，並提高「透明度和可訪問性」， 副局長 Ibrahim Demir 表示，17 個先進國家或歐盟國家不會公布個別商品的價格變化。

統計局上周公布，土耳其 5 月份的通貨膨脹年增長率來到 73.5%，攀升至 1998 年以來新高水準。央行則選擇維持利率在 14% 不變。