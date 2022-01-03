土耳其通膨飆至19年來新高 里拉持續重貶

周一 (3 日) 公布的數據顯示，土耳其 12 月的年通膨率遠高於預期，來到 36.08%，為 2002 年 9 月之後，約 19 年的高點，此前里拉在去年大幅貶值。

土耳其統計局表示，12 月消費者價格較前月上漲 13.58%，而《路透》調查預測為 9%，年增幅預測為 30.6%。

數據顯示，12 月份生產者價格指數較上月增加 19.08%，年增 79.89%，反映進口價格上漲。

在通膨數據發布後，里拉持續走貶，周一再貶 3.7%，來到 13.81 兌 1 美元。

過去一年，里拉兌美元大跌 44%，成為 2021 年表現最差的新興市場貨幣之一。而導致里拉匯率急挫的主要原因，主要是在貨幣貶值下，政府仍堅持實施以出口和信貸為重點的「新經濟計畫」。

總統艾爾段 (Recep Tayyip Erdogan) 上周五重申，高利率會推高物價，呼籲國民支持當前政策，並鼓勵民眾將所有的儲蓄兌換成里拉，以及將黃金儲蓄轉移到銀行。

在總統強力主導下，土耳其央行自 9 月份開始降息，共已將政策利率下調 500 個基點至 14%。

通膨加速使土耳其經通膨調整後的基準利率，降至 - 22.08%，這是新興市場中最低的實際殖利率。